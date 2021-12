Super green pass: controlli nel salernitano, situazione non desta preoccupazione Verifiche sui mezzi di trasporto pubblici e sulle vie del mare

Non si registrano particolari criticità nel giorno dell'entrata in vigore del super Green pass, nel Salernitano, dove la situazione del trasporto pubblico locale è sotto controllo. Sia per Sita che Busitalia sono iniziati i controlli a campione che non vengono effettuati dal personale aziendale.

Il controllo della certificazione verde sta avvenendo alle fermate dei bus, agli ingressi e, in alcuni casi, a bordo dei mezzi. Potrebbero essere rafforzati con l'impiego di vigilanza privata o comunque con personale non aziendale. Sia su Sita che su Busitalia sono stati diffusi con vetrofanie dei messaggi di sensibilizzazione sulla necessità di munirsi del green pass per usufruire del trasporto pubblico locale. Iniziati i controlli anche delle vie del mare: come stabilito nel corso di un vertice in Prefettura, Capitaneria di Porto e Polizia di Frontiera Marittima.