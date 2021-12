Raccolta differenziata a Salerno, si cambia: via le campane del vetro Scatta il porta a porta: "Basta degrado e microdiscariche". E si punta sul biometano

Il Salone del gonfalone del Comune di Salerno ha ospitato la presentazione del nuovo piano per la raccolta rifiuti in città. Presenti il sindaco Enzo Napoli e l'assessore Massimiliano Natella per l'amministrazione, il responsabile Centro Sud Italia progetti Conai Fabio Costarella e l'amministratore unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet.

A distanza di 10 anni dal debutto della differenziata, la città d'Arechi mette a punto una sorta di "tagliando": nel corso del tempo, infatti, le sfavillanti percentuali sono andate via via scemando, ed al contempo sono aumentate le lamentele per il degrado e la sporcizia.

Anche per questo, tra le novità annunciate c'è l'eliminazione delle campane del vetro, diventate ricettacolo di rifiuti e microdiscariche. Il materiale sarà ritirato porta a porta, come gli altri. Ma soprattutto, ritorna la campagna di sensibilizzazione e di educazione per ricordare ai salernitani le buone pratiche del corretto conferimento della spazzatura. Novità anche per gli indumenti usati: dalla raccolta una volta al mese si passerà a quella con cadenza settimanale.

Per le utenze commerciali e i condomini, invece, in arrivo bidoni carrellati e mastelli. Modifiche anche al calendario. Ad affiancare Salerno Pulita nel piano di comunicazione sarà il consorzio Conai.

L'incontro con la stampa è stata anche l'occasione per illustrare i progetti in cantiere: la giunta, infatti, nei giorni scorsi ha delegato la società partecipata a presentare specifici progetti per concorrere ai finanziamenti previsti dal Pnrr.

Tra le ipotesi in campo, l’ammodernamento dell’impianto di compostaggio finalizzato alla produzione di biometano, il progetto per l’automazione delle isole ecologiche e la realizzazione di un isola ecologica intelligente nei rioni collinari.