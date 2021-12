Piazza della Libertà: inaugurato il maxi parcheggio da 700 posti auto Presente il governatore De Luca: “Un'opera straordinaria e fondamentale per la città”

E' stato inaugurato questa mattina il maxi parcheggio di Piazza della Libertà a Salerno. 700 posti auto disponibili che daranno una boccata d'ossigeno alla movida cittadina e al commercio, sopratutto in questo determinato periodo dell'anno. Presenti al taglio del nastro il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Un'opera straordinaria che porta Salerno al livello di tante altre realtà europee. Si parcheggerà prenotando il propro posto nel grande parcheggio. Veramente è una cosa di cui essere orgogliosi. L'appello è ad essere responsabili, a tutelare queste opere splendide che si stanno completando e a essere cittadini rispettosi. L'appello è che a completare anche questa campagna di vaccinazione altrimenti non riusciremo a goderci la piazza, il parcheggio e il Natale" ha concluso il presidente De Luca. "Con questa opera chiudiamo in parte un progetto ambiziosissimo che riguarda la città di Salerno in quanto a riqualificazione urbanistica e funzionale. E' un'opera formidabile, è più facile guardarla che raccontarla. Credo sia il parcheggio più altamente tecnologico della nostra penisola. Noi offriamo un serbatoio fondamentale per la movida e il commercio, fa il paio con altre iniziative condotte in città, abbiamo provveduto a creare una grande disponibilità di posti auto".