Il Covid torna al Ruggi: cardiochirurgo infetto in ospedale Verifiche dell'azienda e screening in reparto

Ancora casi Covid in ospedale a Salerno. Dopo il focolaio in cardiologia, nuovi tamponi positivi al "Ruggi d'Aragona". Stando a quanto risulta, si tratterebbe di un cardiochirugo e di un assistente.

La notizia ha spinto la direzione aziendale ad attuare tutte le contromisure del caso: screening in reparto e ricostruzione della catena dei contatti. Verifiche in corso sulla recente attività operatoria del camice bianco, per capire se ci siano altre criticità.

Nel frattempo, la vicenda ha riacceso i riflettori sul personale medico e sanitario e le vacciazioni. Nei giorni scorsi, infatti, erano scattate le sospensioni per il personale in servizio no vax.