Immacolata, pienone di visitatori e turisti in centro a Salerno Tanti hanno scelto di fare shopping e ammirare le Luci d'Artista

Pienone di turisti in centro a Salerno nel giorno dell'Immacolata. Tanti i visitatori, provenienti da tutta Italia, che hanno scelto la città per ammirare le Luci d'Artista. Affollato il Corso Vittorio Emanuele, selfie e foto anche sotto il grande albero di piazza Portanova che sta ricevendo consensi. Tante le persone anche in via Mercanti e alla villa Comunale.

Sono molti anche i salernitani che hanno approfittato della tregua del maltempo per acquistare i primi regali di Natale. A servizio di turisti e cittadini disponibile da ieri anche il maxi parcheggio di piazza della Libertà, 700 posti che offrono una boccata d'ossigeno a movida ed esercenti. Si spera di evitare in questo modo il caos degli anni passati, con la gente in macchina per ore alla ricerca di un parcheggio.