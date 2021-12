Salerno, maledizione maltempo: Corso semivuoto e Luci d'Artista dimezzate Il giorno dell'Immacolata non fa decollare gli affari: in calo anche le prenotazioni alberghiere

Sembra una vera e propria maledizione quella che perseguita i commercianti salernitani: anche il giorno dell'Immacolata è stato rovinato dal maltempo, con la nuova allerta gialla causa pioggia. E dopo una mezza giornata incoraggiante - con il Corso principale invaso dai turisti -, nel corso del pomeriggio il quadro è cambiato radicalmente.

Strade dello shopping semivuote così come i negozi, Luci d'Artista dimezzate. Insomma, gli esercenti della città non sono affatto contenti per l'andazzo della stagione natalizia. Fatta eccezione per il primo fine settimana con l'accensione delle luminarie, al momento la manifestazione non decolla. Sicuramente ad incidere c'è anche la preoccupazione per il Covid, che spinge tanti visitatori a restare a casa.

Brutte notizie anche sul fronte dell'accoglienza: dati alla mano, infatti, gli operatori del settore registrano un calo delle prenotazioni nelle strutture ricettive della città. Molte stanze vuote e prenotazioni quasi esclusivamente last minute, vista la difficoltà per molti a programmare tra maltempo ed emergenza sanitaria.