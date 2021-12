Vaccinazioni a Salerno, i dati dell'Asl: oltre 1,7 milioni di dosi somministrate Aumentano le terze dosi. Sono già 4427 i minori salernitani che si sono prenotati per il vaccino

Prosegue a buon ritmo la campagna vaccinale in provincia di Salerno. Sempre più persone si stanno sottoponendo alla terza dose di vaccino, aumentano anche le prime dosi. Secondo l'ultimo aggiornamento fornito dal dottor Saggese Tozzi, responsabile Covid dell'Asl Salerno sono state somministrate in totale 1.742.838 dosi. Di queste, 839.161 sono prime dosi, 746.416 sono seconde dosi e 24.757 sono le terze dosi addizionali. Mentre le terze dosi booster sono 132.504. Per un totale di 157.261 terze dosi totali. Inoltre, in vista dell'avvio delle vaccinazioni per minori, che partiranno dal 16 dicembre, sono state già 4.427 le prenotazioni arrivate fino ad oggi.

L’Asl fa sapere che i centri sono sempre aperti e "si è all’opera per avviare agli inconvenienti legati alle attese. L’accesso è sempre libero, diretto e senza prenotazioni". Diverse, infatti, le lamentele delle ultime settimane in merito a caos e lunghe file regsitrate nei punti di inoculazione.

"Attualmente - sottolineano dall'Asl - viene somministrato il “Moderna”, il prossimo approvvigionamento di “Pfizer” è previsto per il 16 dicembre prossimo. A tal fine il dottor Saggese ribadisce che sia “Pfizer” che “Moderna” sono perfettamente equivalenti, per cui possono essere somministrati indifferentemente. Si tratta quindi di vaccinazione omologa e non eterologa, anche nel caso che si siano utilizzati prima l’uno e poi l’altro vaccino".