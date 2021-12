Covid, aumentano i contagi nel Salernitano: 19 nuovi casi ad Agropoli A Sarno 127 persone positive, 31 casi a Centola: si attende l'esito di altri tamponi

Nuovi contagi in diversi comuni della provincia di Salerno. Dall'ultimo aggiornamento reso noto dal comune di Sarno sono 31 i nuovi casi riscontrati, per un totale di 127 i cittadini attualmente positivi al Covid. Tra questi, uno è ospedalizzato.

Nuovo balzo di contagi anche ad Agropoli. L'Asl-Dipartimento di Prevenzione ha comunicato di aver riscontrato, nelle ultime 24 ore, 19 nuovi casi di positività al Covid-19. Nel contempo si registrano anche due guarigioni. Il totale di positivi attuali è quindi di 86. Le dosi di vaccino somministrate sono 32.102 mentre sono 15.676 le prime dosi inoculate, con la percentuale che sale all’ 80%. Hanno completato il ciclo vaccinale il 73% dei residenti.

Tornano a salire i contagi anche a Centola. Oggi, infatti, il comune registra 31 positivi di cui 3 a Centola, 4 a San Nicola e 24 a Palinuro. Nella mattinata di ieri sono stati effettuati circa 40 tamponi in modalità drive in presso il Saut di Palinuro e si attendono i risultati per questa sera. L'appello del sindaco è, ancora una volta, al rispetto delle regole.