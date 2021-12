Salerno, torna il fiume d'acqua e fango davanti alla scuola Focaccia Gli studenti erano stati costretti a "guadare" la strada per entrare in classe

Il forte maltempo di queste ore ha riporposto il tema degli allagamenti a Salerno. Ed in particolare è tornato il fiume di fango in Via Monticelli, di fronte all’ingresso dell’istituto scolastico “Focaccia”.

Il caso era esploso qualche giorno fa, quando gli studenti erano stati costretti ad utilizzare delle passerelle di fortuna per entrare in classe. Da anni alunni e genitori lamentano una situazione di oggettivo pericolo, alla quale però ancora non è stato posto rimedio.