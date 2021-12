Parcheggio di piazza della Libertà, sopralluogo del sindaco: operai al lavoro De Luca sulle infiltrazioni: "Ancora qualche messa a punto per l'opera più tecnologica d'Italia"

Non si placano le polemiche sul parcheggio di piazza della Liberta`. L’opera, inaugurata martedi` a causa delle forti precipitazioni che hanno interessato tutta la città ha riportato delle infiltrazioni nell’area di sosta. L'acqua piovana avrebbe attraversato le griglie di areazione, creando qualche disagio e pozzanghera. A dare l'allarme per quanto accaduto l’opposizione.

Il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano ha denunciato i disservizi, chiedendo chiarimenti “in merito alla fattura dell’opera, alle infiltrazioni di acqua, ma anche alla possibilita` di aprire un parcheggio allegando la sola richiesta di certificato prevenzione incendi e di accatastamento alla segnalazione certificata per l’agibilita`”. Sulla vicenda si è espresso anche il presidente De Luca, presente al taglio del nastro. “Già centinaia di utenti per un parcheggio bellissimo, ancora qualche messa a punto tecnica, ma è pienamente in funzione, è l'opera più moderna d'Italia dal punto di vista delle tecnologie" ha dichiarato il governatore nel corso della sua consueta diretta social.

Rassicurazioni anche dal sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che questa mattina è stato con l'assessore all'Urbanistica Michele Brigante a fare un sopralluogo sul posto. “Opere di questa dimensione vanno soggette a successive approssimazioni per quanto riguardano i piccoli difetti che eventualmente dovessero scoprirsi – ha precisato la fascia tricolore -. Il collaudo per gli acquazzoni ci ha dato la possibilità di capire dove ci sono delle criticità per quanto riguarda la tenuta. Queste acque meteoriche entrano dalle griglie di aerazione del parcheggio sottostante. Individuata dunque la criticità tecnici sono a lavoro per risolverle”.