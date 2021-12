Il maltempo flagella anche il salernitano: frane e smottamenti Cedimenti e mare mosso in città

Il maltempo flagella ancora il salernitano. Dopo l'ennesimo smottamento sull'amalfitana, prima di Erchie, per dei massi sulla carreggiata, che hanno portato alla chiusura della statale 163, a Conca dei Marini un grosso masso si è staccato dalla parete rocciosa precipitando sull'asfalto. Fortunatamente non sopraggiungevano veicoli. Sul posto polizia municipale e personale Anas.

Altro smottamento in località Marmorata di Ravello, sono finiti sul manto stradale detriti e pietre.

Allagamenti invece nell'agro nocerino. A Scafati la situazione è da giorni drammatica. In via Longole i cittadini spiegano di doversi muovere con le barche. Lo scorso 29 novembre una 88enne è morta in casa, i familiari denunciano le difficoltà per l'arrivo delle ambulanze e i gravi ritardi nei soccorsi e anche per l'arrivo del medico che accertasse il decesso della congiunta.

A Salerno una piccola frana si è verificata nella zona alta della città, a Canalone. Mentre il mare sferza la costa, con onde alte che superano gli scogli frangiflutti sul Lungomare.