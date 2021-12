Pranzo di solidarietà, a Salerno mille "pacchi" per senza tetto e bisognosi L'iniziativa è stata realizzata dall'Humanitas e dalla parrocchia di Sant'Eustachio

Un regalo di Natale anticipato per chi è meno fortunato. Come da tradizione l'associazione Humanitas ha rinnovato il tradizionale appuntamento con il "pranzo di Solidarietà". I volontari hanno allestito un vero e proprio villaggio nel piazzale antistante la parrocchia di Sant'Eustachio dove hanno preparato mille sacchetti contenenti un pranzo da destinare ai bisognosi. Per i senza tetto è stata allestita anche una tensostruttura per poter consumare il pasto sul posto.

L'iniziativa è stata condivisa anche dal parroco don Nello Senatore che ha voluto dare al pranzo di solidarietà una connotazione particolare, affinché anche questo momento possa essere la prosecuzione di un più ampio progetto.

Oltre al pranzo di solidarietà l'Humanitas ha messo a disposizione un ambulatorio mobile per uno screening gratuito di prevenzione dermatologica.