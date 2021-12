Morta nel rogo della sua casa, Battipaglia dà l'ultimo saluto a Giuseppina Il ricordo dei nipoti: "Lasci il prezioso esempio di una vita dedita al lavoro e al sacrificio"

Battipaglia ha dato l'ultimo saluto a Giuseppina Alfinito, la donna di 64 anni deceduta a causa del rogo divampato all'interno della sua abitazione. In tanti oggi pomeriggio hanno partecipato ai funerali che sono stati celebrati nella chiesa di Santa Maria della Speranza, poco distante dall'abitazione degli Alfinito.

Madre di quattro figli, la donna aveva anche quattro nipoti. Toccante il messaggio che Tiziano, Domenico, Giusy e Federica hanno rivolto alla nonna con un manifesto che è stato affisso anche dinanzi all'ingresso dell'abitazione in via Buozzi: “Tu che hai sempre seminato ma anche tanto raccolto, lasci ai tuoi amati nipoti il prezioso esempio di una vita dedita al lavoro e al sacrificio dove rispetto, onestà e dignità sono stati pilastri della tua forte esistenza. Ciao nonna Pina. I tuoi adorati nipoti”. Vicinanza al figlio Angelo è stata espressa anche dagli amici del “Circolo del Mercato”.

La tragedia si era consumata nella serata di sabato. La vittima era da tempo allettata per i postumi di un grave ictus. E così, quando le fiamme hanno avvolto l'appartamento, Giuseppina è rimasta intrappolata. La donna viveva con il marito ed i figli ma quando è divampato il rogo non c'era nessuno in casa. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero divampate per cause accidentali. L'incendio ha completamente distrutto l’appartamento che si trova al primo piano di uno stabile di due piani, nel centro cittadino di Battipaglia.