Parcheggi sold-out e strade gremite: nuovo boom a Salerno per Luci d'Artista Promosso dai visitatori il piano sicurezza: "Rispetto delle regole e controlli"

Salerno torna a riempirsi per le Luci d'Artista. Dopo la frenata registrata nei giorni scorsi a causa del maltempo, oggi il capoluogo di provincia è stato nuovamente preso d'assalto da migliaia di visitatori, arrivati nella città d'Arechi per assistere alla magia delle installazioni luminose. Ai bus organizzati dai tour operator, si sono aggiunte tantissime persone che hanno scelto di spostarsi con mezzi propri. Non a caso i parcheggi del centro risultavano pieni già nel primo pomeriggio. Ma anche le strutture ricettive hanno registrato un'impennata in termini di prenotazioni. L'avanzata del Covid, dunque, non sta frenando la rassegna luminosa che, secondo i visitatori, è stata ben organizzata ed è soprattutto sicura. “Vediamo che le persone sono rispettose delle distanze e che indossano tutti la mascherina. Inoltre ci sono tanti controlli”, ha sottolineato una turista che si è detta “tranquilla” per la situazione che ha trovato a Salerno. “Ci mancavo da qualche anno - ha ribadito un altro visitatori arrivato dalla provincia di Napoli - e sinceramente trovo una città migliorata sia dal punto di vista dell'organizzazione che della pulizia”.