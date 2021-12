Luci d'Artista, boom di presenze, caos alla Villa Comunale Ingressi contingentati e code per visitare le istallazioni luminose

Boom di presenze ieri sera a Salerno per Luci d'Artista. Tantissime le persone che si sono riversate nelle vie cittadine. Turisti da diverse regioni d'Italia hanno affollato il Corso Vittorio Emanuele, via Mercanti, Piazza Portanova. Nel centro storico sono scattati i sensi unici pedonali, al lavoro per tutta la giornata gli uomini della sicurezza che intimavano alle persone presenti di mantenere le distanze e indossare le mascherine.

Caos sotto il grande albero di natale, assediato dalle persone intente a scattare foto e selfie e alla villa Comunale. Lunghe code per accedere nei giardini e ingressi contingentati. E' scattato così il piano per cercare di evitare pericolosi assembramenti nell'area, cosa che però non è stata possibile.