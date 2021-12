Covid in classe, stop alle lezioni a Castellabate: via allo screening di massa Il sindaco Marco Rizzo firma l'ordinanza dopo l'impennata di contagi

Il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, ha sospeso le lezioni in presenza nelle scuole del Comune. Provvedimento motivato dall'incremento dei contagi da Covid, con l'obiettivo della "prevenzione collettiva della popolazione scolastica".

Via libera anche lo screening di massa sulla popolazione studentesca e del personale scolastico. Di qui la decisione del primo cittadino di firmare l'ordinanza con lo stop alle lezioni fino a mercoledì 15 dicembre.

Per quanto riguarda invece i test, si potranno effettuare in modalità drive-in in Piazza Mondelli, a partire dalle 14. Possono accedere alunni, personale docente e personale Ata delle scuole primarie.