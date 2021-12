Covid a Castellabate, il sindaco rassicura: "Numeri assolutamente incoraggianti" Sale a 38 il numero dei casi attivi in città. Continua lo screening della popolazione scolastica

Covid a Castellabate. Sono "numeri assolutamente incoraggianti" quelli che si sono registrati ieri nel Comune a seguito della prima giornata di screening della popolazione scolastica. Per il sindaco Marco Rizzo si tratta di dati "che permettono di affrontare con consapevolezza e fiducia la situazione attuale".

Infatti, su 149 tamponi antigenici effettuati alla popolazione scolastica delle scuole secondarie dell’Istituto Comprensivo di Castellabate, sono due i positivi riscontrati: una scolare e un parente accompagnatore. E, nella serata di ieri, il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl ha inviato la comunicazione della positività di 9 nostri cittadini. Attualmente, quindi, sono 38 i casi attivi in città.

Presso il centro vaccinale, inoltre, sono state somministrate circa 220 dosi tra persone convocate e non. Giorni fa, in misura preventiva, per evitare possibili code e assembramenti, era stata richiesta dal Sindaco la sospensione dei vaccini liberi, optando per la somministrazione su convocazione.

Negli ultimi giorni si è registrato un aumento del numero dei contagi. La situazione è monitorata dal sindaco e l’amministrazione, in forte sinergia con L’ASL. Le scuole, di ogni ordine e grado, dell’Istituto Comprensivo di Castellabate, rimarranno chiuse anche oggi e mercoledì 15 dicembre, per effettuare la sanificazione di tutti i locali.

Sempre per la riapertura della scuola in piena sicurezza, gli screening di massa della popolazione scolastica, continueranno anche oggi per gli alunni, personale docente e personale ATA delle Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo di Castellabate. Si sta valutando la possibilità di effettuare lo screening anche ai bambini, personale docente e personale ATA della Scuola dell’infanzia.

“Visto i dati incoraggianti di oggi, mi sento di tranquillizzarvi in merito alla situazione attuale, che risulta essere ben delineata grazie al controllo puntuale dei casi di positività, dei familiari e al tracciamento dei contatti. Bisogna vivere la quotidianità con consapevolezza e fiducia. Pertanto, vi invito a comportarvi con la massima prudenza e a rispettare rigorosamente le regole: usare sempre la mascherina, evitare gli assembramenti e mantenere il distanziamento interpersonale. Dobbiamo continuare ad aver cura di noi e di chi ci sta intorno!”, riferisce il Sindaco Marco Rizzo.