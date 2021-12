Castellabate, screening scuola dell'infanzia: negativi gli 83 tamponi processati In città si registrano 9 nuovi positivi al Covid: i casi attivi salgono a 54

Si conclude lo screening di massa effettuato sulla popolazione scolastica dell’Istituto Comprensivo di Castellabate. Ieri, dopo le scuole primarie e secondarie è toccato ai bambini, al personale docente e personale ata della Scuola dell’Infanzia sottoporsi a tampone antigenico. Gli 83 tamponi processati sono risultati tutti negativi.

"Sono assolutamente fiducioso perché i dati che si sono registrati sono molto incoraggianti", ha dichiarato il sindaco Marco Rizzo che, ieri mattina, in via del tutto precauzionale ha annullato il calendario degli eventi natalizi 2021.

"Non possiamo compromettere i risultati registrati in questi ultimi giorni grazie agli screening effettuati. Sono sicuro che i piccoli torneranno a vivere presto la quotidianità in piena spensieratezza. Al momento bisogna vivere con consapevolezza e prudenza. Pertanto invito tutti a rispettare il distanziamento interpersonale, a usare la mascherina sempre e ad evitare assembramenti. Continuiamo ad avere cura di noi e di chi ci sta intorno”, afferma il Sindaco Marco Rizzo.

Intanto, il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl ha inviato la comunicazione della positività di 9 cittadini residenti. La loro catena dei contatti è stata già ricostruita e queste persone sono state già poste in isolamento. Sono 54 i cittadini attiualmente positivi al Covid.