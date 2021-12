Salerno, Celano:"Le zone collinari versano in condizioni di indecente abbandono" Preoccupa via S.Pio da Pietrelcina con un manto stradale "visibilmente e pericolosamente dissestato"

Zone collinari nel degrado. Il consigliere comunale Roberto Celano ha inviato un'interrogazione al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli per denunciare la situazione.

"Le zone collinari - si legge nel documento a firma del consigliere comunale - ed in particolare Giovi, versano in condizioni di indecente abbandono, i servizi pubblici sono pressoché fatiscenti e le strade del quartiere si presentano al limite della percorribilità".

In particolare, a preoccupare è anche lo stato di via San Pio da Pietrelcina "indecente" per Celano, con un manto stradale "visibilmente e pericolosamente dissestato, muri di delimitazione della carreggiata crollati".

"La presenza di buche sul manto stradale di via San Pio da Pietrelcina sta arrecando danni notevoli ad automobilisti che, poi, evidentemente si rivolgono all’Ente per il risarcimento con danno erariale per le casse del Comune e rappresentano un indubbio pericolo per l’incolumità di vari automobilisti e motociclisti", continua il consigliere comunale che chiede, quindi, all'amministrazione di intervenire al fine di ripristinare i servizi essenziali nelle zone collinari, e rifare il manto stradale di via San Pio da Pietrelcina e sistemare i muri limitrofi.