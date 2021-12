Covid nel Salernitano: un decesso a Pontecagnano, 3 studenti positivi a Fisciano Il report dei sindaci: 33 nuovi positivi a Montecorvino negli ultimi 7 giorni, 17 a Castellabate

Un nuovo aggiornamento in merito alla situazione epidemiologica in provincia di Salerno. A Pontecagnano Faiano, dal 16 al 20 dicembre sono stati effettuati 362 tamponi, di questi 36 hanno dato esito positivo. In città sono stati registrate anche 10 guarigioni. Ma c'è anche un decesso.

"Voglio rassicurare tutti i cittadini che negli ultimi giorni mi scrivono un po’ preoccupati, visto c’è chi si diverte a diffondere notizie false: nella nostra città il numero dei contagi è in linea con gli indici nazionali, addirittura migliore se confrontati con quelli della nostra regione - sottolinea il sindaco Giuseppe Lanzara - Gli ultimi dati disponibili, ovvero fino al 13 Dicembre, ci mostrano chiaramente che l'incidenza (per ogni 100.000 residenti su base proporzionale come stabilito dal CTS) nel nostro comune è pari a 138,45 - mentre in tutta la regione è 149,89".

"Mi unisco al dolore della famiglia che ha subìto l'ennesimo lutto a causa di questo virus vigliacco. Un forte abbraccio a tutti voi a nome di tutta la comunità", il cordoglio del primo cittadino.

"Infine ai novelli Sherlock Holmes e ai complottisti dell'ultima ora voglio dire: state sereni, cercate di trascorrere più tempo con le vostre famiglie e i vostri affetti, invece di diffondere fake news e allarmismo natalizio, macchiando di fatto un pezzetto di ritrovata serenità che questo periodo racchiude", l'affondo della fascia tricolore.

Intanto, a Fisciano, nella giornata di ieri sono risultati positivi tre studenti. Si tratta di un alunno frequentante la classe 1A della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Nicodemi di Fisciano, di un’alunna frequentante la classe 1B della scuola secondaria di primo grado del plesso "Don Alfonso De Caro" di Lancusi e di un'alunna frequentante la classe 3A della scuola primaria dell'I.C. "De Caro" di Lancusi.

Sentito il Dirigente Medico del Dipartimento di Prevenzione Collettiva ed i Dirigenti Scolastici degli Istituti, si provvederà alla sanificazione dei locali e alla messa in quarantena di tutti gli alunni delle classi interessate nonché del personale docente ed Ata, venuto a contatto con i casi positivi. Sarà predisposto il rientro a scuola a seguito di test molecolare con esito negativo, già richiesto alla competente USCA. A partire da oggi, martedì 21 dicembre, sarà attivata, per le classi interessate, la didattica a distanza.

Mentre a Mercato San Severino sono 13 i cittadini risultati positivi al Covid-19. In città anche 3 guarigioni per un totale di 115 i cittadini tuttora positivi.

A Montecorvino Rovella negli ultimi sette giorni sono stati effettuati 754 tamponi antigenici e molecolari. Su 754 tamponi 33 sono risultati positivi. Nessuno dei contagiati si trova in condizioni critiche. 31 contagiati, invece, si sono negativizzati e risultano quindi guariti. Le persone attualmente positive sul territorio di Montecorvino Rovella sono 89.

Boom di contagi a Castellabate. Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl ha inviato la comunicazione della positività di 17 nostri concittadini residenti. Questa comunicazione odierna comprende anche i tamponi processati nel fine settimana appena trascorso, dei quali l’ASL ha comunicato l’esito soltanto oggi.

"Si tratta di persone positive quasi tutte appartenenti a nuclei familiari già posti in isolamento con apposite ordinanze sindacali", fanno dsapere dall'amministrazione.

Ad Agropoli, invece, l'Asl Salerno - Dipartimento di Prevenzione - ha comunicato di aver riscontrato, nelle ultime 48 ore, 16 nuovi casi di positività al Covid-19. Al contempo si segnalano anche tre guarigioni. Il totale dei positivi attuali è quindi di 164 (non si segnalano casi gravi). Non si registrano nuovi contagi tra gli scolari. La fascia di età con il maggior numero di contagi negli ultimi sette giorni è quella compresa tra i 36 e i 49 anni.