Salerno chiama New York: ecco la SlidingDoor che collega il Duomo a Ellis Island "Abbiamo voluto aprire una porta affinchè si possano condividere esperienze ed umanità"

Salerno chiama New York. Si è "aperta" ufficialmente da oggi la SlidingDoor, la porta virtuale che collega il Duomo e il Museo dell'Immigrazione di Ellis Island. Con questa porta si uniscono simbolicamente due luoghi carichi di storia ed umanità.

Slidedoor è un progetto promosso dal Comune di Salerno con il fondamentale sostegno della Presidenza della Regione Campania e di Scabec e con la straordinaria collaborazione di Ellis and Statue of Liberty Island Foundation, il Consolato Generale di Italia a New York e Slideworld.

Attraverso questo portale-video a grandezza naturale, sarà possibile aprire veri e propri intraluoghi in real-time living tra i due paesi, dando la possibilità di vivere l’esperienza di avere di fronte a sé, in piedi, persone e luoghi in realtà molto distanti, ma vicini e uniti in una storia che ha reso forti e grandi le nostre nazioni.

"Salerno, coerente con la sua storia millenaria di accoglienza ed inclusione, è stata in prima fila per l’accoglienza dei profughi e dei migranti. Mentre altri innalzano muri e barriere, noi abbiamo voluto aprire una porta affinchè si possano condividere esperienze ed umanità. - ha scritto il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli - Slidedoor è anche un modo virtuoso di usare la tecnologia: una tecnologia che ci aiuta a superare le barriere dello spazio e del tempo e non diventa un ulteriore elemento di alienazione. Siamo certi che questo esperimento che parte da Salerno e da New York diventerà un esempio virtuoso e che queste porte si moltiplicheranno in ogni angolo della Terra contribuendo a rendere il mondo e l’umanità migliori",