Salerno, Coldiretti dona la statuina dell'imprenditore all'arcivescovo Bellandi Consegnata questa mattina dal direttore di Coldiretti Enzo Tropiano

La statuina dell'imprenditore è stata consegnata questa mattina dal direttore di Coldiretti Enzo Tropiano all'arcivescovo di Salerno monsignor Andrea Bellandi. Se lo scorso anno fu un’infermiera a ricordare il debito morale che ci lega in tempo di Covid a tutti coloro che operano nella sanità, quest’anno la scelta è ricaduta sull’imprenditore, che ha affrontato le difficoltà della pandemia per continuare a garantire servizi e prodotti ai cittadini. La statuina è stata ideata da Coldiretti, Fondazione Symbola e Confartigianato, sotto l’egida del Manifesto di Assisi. Il nuovo personaggio è rappresentato mentre utilizza la tecnologia, a simboleggiare la centralità dell’impresa che affronta nuove sfide per la crescita economica e sociale del Paese.