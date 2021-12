Boom di contagi nel salernitano: muore un 61enne non vaccinato a Cava Nel comune metelliano in 4 giorni 90 positivi al Covid

Riesplodono i contagi da Covid 19 nel salernitano. 529 i nuovi infetti nelle ultime 24 ore. A Salerno sono 41 i nuovi positivi emersi mentre a Cava de' Tirreni in 4 giorni bel 90 le persone che hanno contratto il virus. Tra loro anche un 61enne che ha perso la vita. L'uomo non si era sottoposto alla vaccinazione. Preoccupa la situazione anche a Baronissi dove si è passati in pochi giorni da 6 contagiati a 62. Il sindaco Gianfranco Valiante, anche lui positivo al Covid ha avuto un colloquio telefonico con il prefetto Francesco Russo.

Ha riunito il Cooc, emesso un provvedimento che impone il rispetto delle prescrizioni delle ordinanze regionali, di utilizzo della macherina, delle norme di distanziamento e del green pass. A San Cipriano Picentino, dopo il rilevamento di una persona positiva, è stato chiuso il comune fino al 26 dicembre.

Intanto nel capoluogo file lunghissime nei pressi delle farmacie che effettuano i tamponi rapidi fin dalle prime ore del mattino. Code di auto interminabili all'Usca per sottoporsi invece ai tamponi molecolari.