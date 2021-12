Covid ad Eboli: 57 positivi in pochi giorni, c'è anche una nuova vittima Corrono i contagi in provincia du Salerno: 13 nuovi casi ad Agropoli, 14 a Mercato San Severino

Volano i contagi in provincia di Salerno. Ad Eboli, in base alla documentazione trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, dal 18 al 22 dicembre sono stati registrati 57 nuovi positivi, 19 guarigioni per un totale di 130 soggetti attualmente positivi al virus, di cui un ospedalizzato. In città si regsitra anche un nuovo decesso che porta il totale delle vittime del Coronavirus a 54. Inoltre, con riferimento al periodo 15 agosto-22 dicembre, il numero complessivo dei casi positivi registrati nel comune è 2952.

A Mercato San Severino altri 14 cittadini sono risultati positivi al Covid-19, per un totale di 141 casi attivi in città. Ad Agropoli l'Asl Salerno - Dipartimento di Prevenzione ha comunicato di aver riscontrato, nelle scorse 24 ore, 13 nuovi casi di positività al Covid-19. Al contempo si segnalano anche 4 guarigioni. Il totale dei positivi attuali è quindi di 172. Non si segnalano casi gravi e nuovi contagi in ambito scolastico. Gran parte dei nuovi positivi risultavano già in isolamento in quanto appartenenti a nuclei familiari in cui sono già stati riscontrati contagi.

Dalle amministrazioni l'appello unanime al rispetto delle normative antiCovid e a vaccinarsi.