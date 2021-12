Salerno, tensione davanti al Comune: polizia blocca accesso agli ex cooperative Ultima seduta del consiglio comunale, la rabbia dei lavoratori

Accesso blindato, vigili e polizia a presidiare l'ingresso: mattinata ad alta tensione quella vissuta a Salerno. Al Comune è in corso di svolgimento l'ultima seduta del consiglio, per discutere una serie di punti all'ordine del giorno. Ma all'esterno c'erano - come ormai da settimane - anche i lavoratori delle cooperative, che da tempo attendono una risposta.

Momenti concitati quando un gruppo di operai ha provato ad accedere all'interno, senza riuscirci: "Siamo disperati e dall'amministrazione solo parole e nessuna risposta", il grido di disperazione che arriva dai porticati di palazzo di città. Anche oggi presidio e striscioni in attesa di conoscere il proprio destino.

Dall'amministrazione - e dal sindaco Enzo Napoli in particolare - è arrivato l'invito alla calma ed a non esasperare ulteriormente gli animi. "Il Comune sta lavorando al bando ponte che sarà pronto nelle prossime ore - ha annunciato il primo cittadino - e al primo posto sarà inserita la clausola sociale per salvaguardare i lavoratori".

Parole che però non rassicurano i dipendenti, finiti in strada dopo l'inchiesta della procura di Salerno ha acceso i riflettori sulle procedure di affidamento della manutenzione in città.