Salerno, chiusura degli uffici di Palazzo di Città per sanificazione La nota dell'amministrazione comunale

L’amministrazione comunale di Salerno ha reso noto che domani, venerdì 24 dicembre, gli uffici del Palazzo di Città saranno chiusi per consentire operazioni di sanificazione degli ambienti. La sanificazione sta interessando questa mattina anche gli uffici del Settore Tributi e quelli della Pubblica Istruzione e Formazione in via Giacomo Costa. Tali uffici resteranno chiusi oggi e domani. La decisione a seguito della riscontrata positività di alcuni dipendenti di alcuni giorni fa.