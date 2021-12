"Copyright, come cambia l’industria dei contenuti musicali, video e news online" Lo spiega l’ebook di Fabio Antonacchio, già autore della guida sulla Cripto Arte

Rivoluzione in arrivo per giornali, musica e videostreaming: il 12 dicembre è entrato in vigore il Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva europea sul Copyright, che introduce rilevanti novità, approfondite nella prima guida dedicata, da oggi disponibile sul portale di StrategoDigital.com, oltre che sui principali Digital Store.

Realizzato da Fabio Antonacchio, esperto di diritto tributario, finanziario e antiriciclaggio, questo nuovo manuale pubblicato sotto forma di e-book da Stratego Edizioni, è destinato a giornalisti, editori, agenzie di stampa e creatori di contenuti operanti nel settore musicale, delle produzioni televisive e video, compresi gli autori, produttori, interpreti ed esecutori di opere coperte da copyright, interessati a capire come cambierà l’industria dei contenuti dopo l’entrata in vigore di una legislazione che pone le basi per una vera e propria rivoluzione del mercato dei media online.

Le nuove regole sono destinate ad avere un impatto rilevante sui social network e i servizi di condivisione online – piattaforme di music e video streaming, marketplace, aggregatori di news, università e organismi di ricerca, istituti di tutela del patrimonio culturale, enciclopedie online – oltre che sugli utenti interessati a utilizzarli per scambiare opere tutelate dal diritto d’autore.

Il Decreto Legislativo n. 177/2021 dovrebbe essere finalmente in grado di assicurare una risposta adeguata rispetto alle innovazioni impresse dalle nuove tecnologie e risulta sostanzialmente allineato con il contenuto della Direttiva che, una volta recepita in tutti gli Stati membri, garantirà in Europa un approccio armonizzato e probabilmente imporrà, in un prossimo futuro, ad altri grandi mercati, tra cui innanzitutto quello statunitense, una riforma del diritto d’autore e della disciplina sulla responsabilità delle piattaforme di condivisione di contenuti online e dei social network, in grado di competere con quanto realizzato in ambito europeo.

In questa nuova Guidance i lettori troveranno una prima panoramica sulle novità più significative appena introdotte in sede di recepimento della Direttiva copyright all’interno della Legge sul Diritto d’Autore di cui, a partire dai prossimi mesi, occorrerà misurare la concreta portata applicativa e l’efficacia nel riequilibrare gli interessi di tutti gli stake holder del Mercato Unico Digitale.