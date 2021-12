Fede, speranza e tradizione: un presepe in fondo al mare di Agropoli L'iniziativa ha visto il coinvolgimento di 24 sub

È Natale in ogni angolo del mondo e, perfino, in fondo al mare. Ad Agropoli, grazie alle scuole di sub locali e ad altre aziende del settore nautico, è stato posato per la prima volta un presepe subacqueo nelle acque della capitale del Cilento. Un gesto suggestivo e significativo che ha portato il simbolo del Natale a 14 metri di profondità. La natività, realizzata dall’artista agropolese Antonio Guida, è stata posata sul fondale marino, a circa 500 metri dallo scoglio di San Francesco. Coinvolti nell’operazione 24 sub, che si sono dati appuntamento al porto turistico, e tanti ‘spettatori’ che hanno seguito le varie fasi dell'immersione a bordo delle imbarcazioni messe a disposizione dagli organizzatori. L'evento, ideato ed organizzato dalla Diving Yoghi, è stato trasmesso anche in diretta streaming sui canali social. Un momento simbolico che, inevitabilmente, è stato anche l'occasione per rivolgere un pensiero alle tante vite spezzate in mare mentre inseguivano un futuro migliore.