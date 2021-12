Covid, boom di positivi a Vietri sul Mare, il sindaco: "Enorme preoccupazione" Ondata di contagi nel Salernitano: 35 nuovi casi ad Agropoli, 20 a Fisciano, 10 a Capaccio

Ondata di nuovi positivi in tutta la provincia di Salerno. Balzo di contagi a Vietri sul Mare. Il sindaco Giovanni de Simone ha comunicato "con enorme preoccupazione" altri sedici positivi al virus Covid19 in città su 92 tamponi processati. Sono attualmente 70 i contagi nel comune. "Rivolgo un invito a tutta la popolazione vietrese ad evitare il più possibile assembramenti, utilizzare le mascherine evitare abbracci e baci per gli auguri, la situazione vietrese è allarmante!" L'appello del primo cittadino.

Aumentano anche i positivi ad Agropoli. Sono stati riscontrati, dal 22 al 25 dicembre, 35 nuovi casi di positività al Covid-19. Al contempo si segnalano anche 21 guarigioni. Sono stati esaminati complessivamente 682 tamponi. Il totale dei positivi attuali è quindi di 186, e fortunatamente non si segnalano casi gravi. Gran parte dei nuovi positivi risultavano già in isolamento in quanto appartenenti a nuclei familiari in cui sono già stati riscontrati contagi.

Nuovi 20 positivi a Fisciano, in città si registrano anche 7 guarigioni. A Giffoni Valle Piana dal 23 dicembre al 26 dicembre, su 306 tamponi effettuati, sono state riscontrate 14 positività e si segnalano 2 guarigioni. Sono 53 i positivi presenti sul territorio comunale. Tocca quota 100 il numero delle persone positive nel comune di Capaccio Paestum. Dieci i nuovi contagi registrati e 2 i guariti.

A Pollica sono 5 i casi attivi. Due dei 5, già in quarantena come contatto di persona postivia al Covid, sono risultate positive dopo tre giorni dall'isolamento al tampone molecolare. A loro si sono aggiunte altre 3 persone, in quarantena fiduciaria, risultate positive a tampone antigenico, che attendono la conferma della positività con il tampone molecolare.

"Le festività natalizie da sempre sinonimo di aggregazione e festa purtroppo rendono ancora più difficile contenere la diffusione del Covid 19 e Pollica non fa eccezione! - scrive il sindaco Stefano Pisani - È indispensabile tenere comportamenti responsabili! È invece assolutamente inutile additare o colpevolizzare altri nostri concittadini! Nel frattempo rispettiamo le regole e soprattutto affrettatevi a vaccinarvi, ad oggi il 19% della nostra popolazione non si è ancora sottoposta alla prima dose, non è più possibile attendere!", l'appello del primo cittadino che ricorda che il 28 dicembre, dalle ore 15 alle 19 presso il Centro Vaccinale di Acciaroli ci sarà una nuova seduta di vaccinazione.