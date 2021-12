Il Covid avanza a Roccapiemonte, sindaco:"Uscire solo per lo stretto necessario" L'appello del primo cittadino. Contagi in aumento anche a Sessa Cilento

Emergenza Covid-19, il virus avanza in provincia di Salerno. Contagi in aumento a Roccapieminte, l'appello del sindaco Carmine Pagano: "In questi giorni chiedo ai cittadini di rimanere a casa ed uscire solo per lo stretto necessario".

Acquisiti i dati dalla piattaforma Sinfonia – Soresa della Regione Campania, relativamente all’andamento della pandemia per il Covid-19 nella città di Roccapiemonte, negli ultimi giorni si segnala un aumento dei contagi, con un totale di 48 cittadini positivi, cui bisogna aggiungere quelli costretti all’obbligo della quarantena in virtù dei contatti avuti e che, potenzialmente, potrebbero a loro volta essere stati toccati dal virus.

Il Sindaco Carmine Pagano si appella al buon senso della popolazione e chiede una maggiore attenzione in questi giorni in cui potrebbero crearsi maggiori momenti di aggregazione:

"Purtroppo, la circolazione del Covid e delle sue varianti è tornata ad essere preoccupante. E se da un lato sappiamo che con il vaccino e gli atteggiamenti di prevenzione possiamo mitigare il rischio di diffusione del contagio, dall'altro va sottolineato che alcune persone continuano a sottovalutare la pericolosità del virus. Risultare positivi mette a repentaglio la propria e l'altri salute, comporta la necessità di rimanere in isolamento oltre a creare disagi ai soggetti con cui si è venuti a contatto. Non possiamo permetterci passi falsi, con il pericolo di vedere persone morire in ospedale, con il rischio di dover richiedere tutto, anche perchè ci siamo già passati e la lezione subita dovrebbe averci insegnato tante cose. Ai cittadini di Roccapiemonte torno a chiedere di avere la massima pazienza. Tornerà la normalità, ma dobbiamo conquistarcela mantenendo la calma e seguendo le direttive necessarie per sconfiggere il Coronavirus. Invito tutti, in questi giorni, a rimanere a casa ed uscire solo per lo stretto necessario", le parole della fascia tricolore.

Intanto, sono stati comunicati dall'ASL di altri due casi di positività nella frazione San Mango del comune di Sessa Cilento. "Nell'esprimere tutta la vicinanza dell'amministrazione alle famiglie soprattutto sanmanghesi colpite, si ricorda con fermezza che il rispetto delle regole di isolamento cautelativo di tutti coloro che hanno avuto contatti con persone positive è fondamentale per evitare la crescita ulteriore dei contagi. - scrive il sindaco Gerardo Botti - Anche se, soprattutto in questi giorni di festa, è ancora più difficile restare isolati, bisogna rispettare il protocollo. Solo così si dimostra rispetto vero verso il prossimo e si vince contro il virus! Gli amministratori sono sempre pronti a dare un aiuto concreto e sono disponibili a dare chiarimenti in merito alla situazione ai cittadini che ne avessero esigenza. Non abbassiamo la guardia!"