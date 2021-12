Coronavirus, buone notizie da Baronissi: guarito il sindaco Valiante A San Valentino Torio chiusi centri sportivi e la villa comunale

Buone notizie dal comune di Baronissi. Il sindaco Gianfranco Valiante, risultati positivo al Covid alcuni giorni fa, è guarito. E' stato proprio il primo cittadino a comunicarlo alla cittadinanza attraverso un post via facebook: "Il virus ha deciso che poteva bastare e se n’è andato. Spero che decida, e rapidamente, altrettanto per tutti. E da oggi torniamo in pieno al nostro lavoro.

Grazie a quanti ci hanno dato solidarietà!", le parole della fascia tricolore.

Intanto, nuove chiusure e limitazioni vengono messe in atto a San Valentino Torio. Al fine di tutelare la salute pubblica, il sindaco Michele Strianese ha firmato una nuova ordinanza con cui dispine la chiusura, fino al 9 gennaio 2022 degli impianti pubblici dove si possono creare assembramenti quali il Centro Sportivo G. Vastola di Via Orto, il Centro Polifunzionale Giovanni Paolo XXIII di Via Don Tonino Bello e la Villa Comunale.

"Riteniamo sia giusto, in questo particolare momento nel quale il virus si diffonde molto rapidamente, limitare la probabilità di assembramenti. Sospendiamo, dunque, almeno le attivita' che non strettamente indispensabili", scrive il primo cittadino che ricorda, inoltre, che al Palazzo Comunale si accede solo previo appuntamento, salvo per andare ai servizi demografici.