Il Covid corre nel Salernitano: 1 decesso a Pontecagnano, 39 nuovi casi a Maiori Eventi annullati ad Amalfi e Positano. 204 i positivi ad Agropoli, 106 a Giffoni Valle Piana

Il Covid non arresta la sua corsa. Nuovi positivi in tutta la provincia di Salerno. Tra ieri sera e questa mattina i sindaci dei vari comuni hanno fornito un aggiornamento in merito alla situazione epidemiologia cin città. A Pontecagnano Faiano, dal 21 al 28 dicembre sono stati effettuati 1.074 tamponi, di questi 108 sono risultati positivi. In città si segnalano anche 24 guariti.

"Purtroppo anche questa settimana un nostro concittadino ci ha lasciato per colpa di questo virus - scrive il sindaco Lanzara - Un immenso ed affettuoso abbraccio ai suoi cari". Aono 172 i positivi totali in città.

A Giffoni Valle Piana sono 60 le positività totali riscontrate ai tamponi molecolari. 106 le positività accertate tra tamponi molecolari e rapidi antigenici. “L’aumento vertiginoso dei casi nella nostra Città sono un campanello d’allarme non più trascurabile - il messaggio del Sindaco Antonio Giuliano -. Mi appello alla responsabilità e al buon senso di tutti i cittadini, al rispetto ferreo delle normative vigenti per evitare nuovi contagi. In caso contrario, sono pronto a mettere in campo misure restrittive per garantire la salute pubblica”.

17 nuovi positivi a Fisciano. Cresce ancora anche la curva del contagio ad Agropoli dove l’Asl Salerno - Dipartimento di Prevenzione ha comunicato di aver riscontrato nelle scorse 24 ore, 23 nuovi casi di positività al Covid-19. Al contempo si segnalano anche 3 guarigioni. Il totale dei positivi attuali è quindi di 204, di questi sei non sono residenti ad Agropoli. Non si segnalano casi gravi e gran parte dei nuovi positivi risultavano già in isolamento in quanto appartenenti a nuclei familiari in cui sono già stati riscontrati contagi.

Espolde il contagio anche nella Divina. A Maiori sono 39 i nuovi positivi su 158 tamponi eseguiti. Il totale dei contagi in città è di 84, di cui 73 asintomatici e 11 sintomatici.

I 12 nuovi contagi portano il totale dei cittadini positivi ad Amalfi a quota 31. Visto l'aumento dei casi l'amministrazione comunale ha deciso di rinviare a data da destinarsi tutti gli eventi in programma fino a Capodanno. Analoga decisione a Positano dove "In considerazione delle ultime notizie in merito all’emergenza covid-19, dove si registra purtroppo un aumento della curva del contagio, anche nel nostro paese, in linea con quanto sta accadendo nei paesi limitrofi e a livello nazionale, in via precauzionale e preventiva, sono annullati tutti i prossimi eventi in presenza previsti nel calendario delle iniziative natalizie". Attualmente risultano 22 persone positive al covid-19 nella Perla della Costiera Amalfitana. Sono 14 i nuovi contagi comunicati.

A Sarno, intanto, continua la campagna di vaccinazione. Ieri sono state iniettate oltre 350 dosi di vaccino. Il virus corre anche nei bimbi: un bambino di appena 28 giorni è risultato positivo al Covid, insieme alla sua mamma.