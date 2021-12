Capodanno è alle porte, l'appello di Enpa: "No ai botti, tuteliamo gli animali" Roberta Teti, vice capo nucleo Enpa Salerno: "Un'usanza pericolosa per l'uomo, animali e ambiente"

Il Capodanno è ormai alle porte ed in sempre più comuni i sindaci stanno firmando nuove ordinanze che vietino l’esplosione di botti e fuochi pirotecnici. Un’usanza che, come sottolineato da Roberta Teti, vice capo nucleo Enpa Salerno: “Oltre ad essere pericolose per noi umani, è pericolosa per l’ambiente, dal momento che vengono rilasciate in natura sostanze tossiche, ma soprattutto dannosa per i nostri amici animali, che siano fauna selvatica o animali domestici”. Da qui l’appello ad evitare qualsiasi tipo di esplosione e tutelare i nostri amici a quattro zampe, e non solo: “Immaginate cosa può succedere ad un rapace diurno, intento a riposare su un posatoio, nel momento in cui sente improvvisamente questo boato così forte. Ad alcuni scoppia letteralmente il cuore, muoiono di infarto. Altri si spaventano e quindi cercano di allontanarsi, ma perdendo l’orientamento posso andare a sbattere contro pali o vetrate. La mattina del primo gennaio abbiamo sempre tante segnalazioni di animali rinvenuti a terra, morti ma anche disorientati o feriti. Numerose, solitamente, anche le segnalazioni di animali domestici che sono scappati. Evitiamo di sparare fuochi e botti e cerchiamo di stare quanto più vicino possibile agli animali domestici, alzando anche il volume di tv e musica a casa”, le parole della vice capo Roberta Teti.