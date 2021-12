Il bilancio di Voglio un Mondo Pulito: nel 2021 rimosse 11 tonnellate di rifiuti "Ci prepariamo ad un altro anno, cercando di fare molto di più, per arrivare a fare sempre meno"

Tempo di bilanci anche per i ragazzi di Voglio un Mondo Pulito che tirano le somme di un anno di attività. Anche il 2021 li ha visti protagonisti nella lotta all'abbandono e in prima linea a tutela del decoro e dell'ambiente. Un impegno costante da parte dei volontari che sono riusciti a coinvolgere nelle tante operazioni di pulizia e interventi di CleanUp anche tanti cittadini.



Nel 2021, “Voglio un Mondo pulito” ha rimosso dall’ambiente: 11 tonnellate di rifiuti (11.166Kg). Sono state svolte 223 azioni tra CleanUp in spiaggia e raccolta cicche per la città, alle quali hanno partecipato 339 persone di cui 245 nuove. Solo nel mese di dicembre sono stati rimossi dall’ambiente 641,7Kg di rifiuti.

Ancora un risultato "che pesa" e che testimonia quanto ci sia ancora fare per un "mondo pulito".

"Dal 2019 ad oggi, abbiamo rimosso 37 Tonnellate ed hanno partecipato più di 1200 persone. Come al solito ringrazio ogni singola persona che ha dedicato anche una sola mattina/sera libera della sua vita per prendere parte a questo progetto che ormai si appresta a compiere 3 anni di vita", le parole del presidente dell'associazione Ciccio Ronca che si dice soddisfatto di quanto è stato fatto sottolineando che "se non ci fossero state le mille zone rosse/arancioni avremmo fatto molto ma molto di più".

Ecco quanto è stato racconto, nel dettaglio, dai litorali e quartieri della città: indifferenziato 6808Kg, plastica 1448,9Kg, vetro 2379,1Kg, cicche di sigarette 51,5Kg, metalli 149,8Kg, carta 96,3Kg, organico 46,1Kg, raee 173,6Kg.

Non solo, proprio negli ultimi Clean Up sono stati ritrovati anche "reperti del passato": una lattina del 1990, da 31 anni in giro per l’ambiente e una bottiglia di detersivo con il presso ancora in lire e quindi nel “migliore” dei casi risalente al 2001, l’ultimo anno prima dell’entrata in vigore dell’euro.

Ora occhi puntati al 2022. Le attività e gli interventi continueranno. "Ci prepariamo ad un altro anno, cercando di fare molto di più, per arrivare a fare sempre meno (si spera)", le parole del ragazzo.