Il Covid si prende un'altra vita:il Cilento piange il giornalista Mario Garofalo Aumentano i casi nel Salernitano: in una settimana 97 nuovi positivi a San Cipriano Picentino

Dolore in Cilento per la morte del giornalista Mario Garofalo, l'ennesima vittima del Covid. Gioi, Ogliastro Cilento e Buccino piangono la scomparsa del giornalista e scrittore che si è spento a 76 anni dopo essere risultato positivo al Covid-19. Garofalo era ricoverato presso il Covid Hospital di Agropoli da circa una settimana.

Sulla pagina Facebook del comune di Gioi si legge: “Ci sono persone che rimarranno nei ricordi per il loro modo di essere, Mario Garofalo era uno di questi, dai modi gentili e garbati sempre disponibile e innamorato della sua Gioi, frequentatore della casa comunale sempre pieno di idee e suggerimenti. Viene a mancare uno scrittore fine e sincero. L’amministrazione si unisce al cordoglio verso la sua famiglia”. Si unisce al dolore anche l'intera amministrazione del Comune di Ogliastro Cilento che, via social, ha invece pubblicato un manifesto funebre di cordoglio.

"Non ci sono parole, solo silenzio e preghiera. Un abbraccio a Donato e Santina: che Dio vi dia la forza per superare questo momento di dolore. Ciao Mario, Buccino ti piange e ricorda", il messaggio del comune di Buccino.

Intanto continuano ad aumentare in casi in tutta la provincia di Salerno. A Montecorvino Rovella negli ultimi sette giorni sono stati effettuati 1322 tamponi antigenici e molecolari a persone residenti sul territorio di Montecorvino Rovella. Su 1322 tamponi 67 sono risultati positivi. Nessuno dei contagiati si trova in condizioni critiche. 38 contagiati, invece, si sono negativizzati e risultano quindi guariti. Le persone attualmente positive sul territorio di Montecorvino Rovella sono 116.

A San Cipriano Picentino, invece, sono stati 731 i tamponi effettuati dal 27 dicembre al 2 gennaio. Sono 97 i nuovi positivi riscontrati. Si registrano anche 5 guarigioni. Il numero di casi attivi sale quindi a 130 casi di cui la maggior parte nella frazione di Filetta (70) e 6 cittadini fuori comune.