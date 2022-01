Aperte le candidature per partecipare al progetto "Salerno Punto Com" Da spazi sottoutilizzati in luoghi di aggregazione per creare la prima rete di Punti di Comunità

Ha inizio Il progetto Salerno Punto Com, promosso dal Comune di Salerno in partenariato con Blam Aps, Mappina Aps e Pessoa Luna Park Onlus, che mira ad attivare la prima rete di Punti di Comunità nella città di Salerno, trasformando spazi sottoutilizzati in luoghi di aggregazione sociale e partecipazione culturale, capaci di abilitare under 35 verso “good jobs”, forme di imprenditorialità innovative e ad alto impatto sociale e culturale.

Fino al 10 Gennaio 2022 sarà possibile candidarsi alla prima call dedicata a student*, architett* e designer di età compresa tra i 18 e i 35 anni per attivare il primo punto di comunità che avrà sede nell’ex Chiesa dei Morticelli, nel centro storico di Salerno, in Largo Plebiscito. Con i tutor Blam e l’architetto Vincenzo Tenore di +tsudio, verranno progettati e realizzati i nuovi allestimenti dell’ex chiesa cinquecentesca, avendo la possibilità di ampliare le proprie competenze attraverso un’esperienza formativa unica con un team multidisciplinare di professionisti nell’ambito della rigenerazione urbana e dell’architettura. In particolare, l’obiettivo è continuare a trasformare “i Morticelli” in una portineria di quartiere, un hub sociale e di produzione culturale a servizio del quartiere, anche grazie alla collaborazione di artigiani del territorio.

Negli altri punti di comunità, individuati attraverso una mappatura collaborativa, si sperimenteranno nuovi modelli di business sostenibile e di innovazione culturale: un mercato zero waste, un fablab sul modello “Precious Plastic” e un Luna Park Green.

I Punti di Comunità saranno così luoghi fisici in cui favorire il protagonismo degli under 35, esplorare nuove economie, sostenere la transizione ecologica, promuovere un nuovo welfare e moltiplicare le esperienze formative, artistiche e culturali in città, generando un modello replicabile in grado di autosostenersi nel tempo.

È possibile consultare e scaricare il primo Avviso Pubblico sul sito http://www.comune.salerno.it e sul sito www.blamteam.com, seguendo le istruzioni per completare la candidatura. Per maggiori informazioni, contattare il collettivo all’indirizzo info@blamteam.com. Sarà, inoltre, possibile seguire tutto il processo e i suoi aggiornamenti sulle pagine Facebook Blam, Pessoa Luna Park, MappiNa e Instagram blam.strategieadattive, Pessoa Luna Park.

Il progetto “Salerno Punto Com” è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale a valere sul “Fondo per le politiche giovanili”, nell’ambito del bando Fermenti in Comune promosso da ANCI.