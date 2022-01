Covid, il Teatro Verdi annulla il balletto "Il Lago dei Cigni" Era già arrivato lo stop ai due concerti di Capodanno

La Direzione Artistica del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno, a seguito dell’evoluzione pandemica, ha deciso di annullare le rappresentazioni del balletto “Il Lago dei Cigni” in programma dal 14 al 16 gennaio 2022. Il rimborso dei tagliandi potrà esser richiesto presso il rivenditore, lo chiarisce in una nota la direzione. Al “Massimo” cittadino erano già stati annullati i due Concerti di Capodanno programmati inizialmente per sabato 1 gennaio, proprio a causa del crescere dei contagi da Covid 19.