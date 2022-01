Covid a Camerota, casi in aumento: sindaco chiude campi di calcio e Palazzetto Preoccupa la situazione a Fisciano. Nuovi contagi in diversi comuni: 42 ad Amalfi, 40 a San Severino

Aumentano i contagi anche in Cilento. Nuovi casi anche a Camerota. Data la situazione attuale, "seppure in linea con il trend nazionale ma che comunque merita particolare attenzione e un maggiore senso di responsabilità", il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta ha firmato una nuova ordinanza con cui prescrive la chiusura dei campi sportivi di Marina, Camerota e Lentiscosa e del centro sociale polifunzionale palazzetto dello sport ‘Federico Giuliani. "La sospensione di tutte le attività ludico-sportive ed in presenza, è da ritenersi unicamente a scopo precauzionale", scrive la fascia tricolore.

Intanto, il totale dei cittadini positivi a Capaccio Paestum raggiunge quota 400 persone, sono 30 i nuovi casi di positività emersi. Ad Agropoli sono stati segnalati 36 nuovi casi di positività al Covid-19, al contempo si registrano anche 11 guariti. Il totale dei positivi attuali è quindi di 318 e non si segnalano casi gravi. Mentre nel Comune di Centola risultano 103 casi positivi così distribuiti: Centola 28; Palinuro 59; Foria 4; San Severino 3; San Nicola 9.

Intanto a Bracigliano sono stati registrati altri 26 casi di positività al Covid-19. Al momento risultano 114 soggetti positivi, nei confronti dei quali sono scattate le misure di prevenzione sanitare con l'obbligo di quarantena domiciliare.

Preoccupa anche la situazione a Fisciano. "Riscontriamo, in questi giorni di esponenziale innalzamento dei casi covid, notevoli ritardi da parte dell’Asl nella predisposizione delle ordinanze riguardanti le messe in quarantena, dei proscioglimenti e delle ricostruzioni dei contatti, che determinano una situazione di confusione ed incertezza in un momento di per sè già difficile. - scrive il sindaco Vincenzo Sessa - Capisco i disagi che tutti stiamo vivendo e vi garantisco che stiamo facendo del nostro meglio per andare incontro alle esigenze di tutti, ma in questa circostanza c’è bisogno di massima collaborazione e di maggiore senso di responsabilità da parte dell’intera collettività. Saremo, nelle prossime settimane, nel pieno della quarta ondata di una pandemia che ha evidentemente sconvolto le nostre vite, vi chiedo di rispettare scrupolosamente le nuove disposizioni per chi ha avuto un contatto stretto con un positivo. Non possiamo fermarci adesso, dobbiamo farcela!". Dall'ultimo aggiornamento sono 210 i cittadini positivi.

Salgono ancora i casi a Mercato San Severino che dopo gli ultimi 40 contagi comunicati - e 17 guarigioni - registra in città 324 positivi al Covid.

L'ultimo aggiornamento dell'amministrazione di Amalfi, invece, conta 253 positivi nel comune della Divina. Sono 42 i nuovi casi riscontrati.