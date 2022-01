Il Covid corre nel Salernitano, chiuse le scuole superiori anche a Scafati Nuovi contagi in diversi comuni della provincia. Il report dei sindaci

Continuano ad aumentare i contagi Covid in provincia di Salerno. Nuovi casi in Cilento. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 58 nuovi casi di positività ad Agropoli. Al contempo si segnalano anche 11 guarigioni. Il numero complessivo dei positivi attuali è quindi di 433, non si segnalano casi gravi. Sono invece 53 i nuovi contagi emersi a Capaccio Paestum, per un totale di 490 cittadini attualmente infetti. Mentre a Castellabate è stata comunicata la negativizzazione 7 cittadini e la positività di altre 15 persone. Sono 153 i casi attivi. A Sapri sono 34 i nuovi positivi in 90 nuclei familiari. Per un totale di 130 persone infette. Mentre a Centola sono 14 i nuovi positivi e 8 negativizzati, per un totale di 115 casi.

Aumentano i contagi anche in Costiera Amalfitana. Altri 29 sono stati rilevati a Vietri sul Mare che raggiunge quota 120 casi. Mentre a Positano sono attualmente risultano 150 persone positive al covid-19, sono 24 gli ultimi contagi comunicati. Aumentano ancora i casi anche ad Amalfi. In città sono 54 i nuovi positivi per un totale di 325 casi attivi. 41 i nuovi contagi a Maiori.



Ancora 35 nuovi casi a Siano, 13 a Giffoni Sei Casali,, 24 a Contursi Terme.

Anche a San Valentino Torio si registra "un aumento vertiginoso dei contagi da covid 19", scrive il sindaco Michele Strianese. Sono infatti 49 i nuovi casi, 5 i cittadini guariti, per un totale di 276 casi attivi.

E alla lunga lista delle scuole che non riapriranno domani, lunedì 10 gennaio, si aggingono anche le superiori di Scafati. Il sindaco Cristoforo Salvati ha firmato l'ordinanza di sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole secondarie di secondo grado valida dal 10 al 22 gennaio 2022.