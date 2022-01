Positivo al Covid il sindaco di Sarno: "Ho pochissimi sintomi grazie al vaccino" L'appello: "Vaccinarsi è un gesto d' amore verso sé stessi e il nostro prossimo"

Non si fermano i contagi da Covid 19. Ad esser risultato positivi anche il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora. A comunicarlo il suo portavoce via social. Da ieri il primo cittadino è in quarantena, isolato, dopo aver avvertito piccoli sintomi indicativi, chiari di un contagio.

"Sono positivo al Covid con pochissimi sintomi quasi zero grazie alle tre dosi di vaccino praticate. Approfitto per rivolgere ancora una volta un appello a tutti a vaccinarsi. Abbiamo una grande responsabilità nei confronti dei nostri figli e di tutti i bambini e adolescenti, nonché un impegno morale verso le persone più fragili. Penso a chi combatte contro il cancro e contro tante malattie acquisite o congenite.

Vaccinarsi è un gesto d' amore verso sé stessi e il nostro prossimo, nonché una prova di civiltà nei confronti di medici e scienziati che lavorano per la vita", l'appello della fascia tricolore. Solo pochi giorni fa la notizia della positività anche dei sindaci di San Valentino Torio e San Cipriano Picentino.