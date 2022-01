Dolore a Salerno per la scomparsa del professore Andrea Natella Già consigliere comunale e padre dell'attuale assessore all'ambiente. Il cordoglio del sindaco

Dolore a Salerno per la morte del professor Andrea Natella, già consigliere comunale e padre dell'attuale assessore al comune Massimiliano Natella. A esprimere il cordoglio per la sua scomparsa, anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli:

"Esprimo ai familiari ed amici il profondo cordoglio mio personale e della Civica Amministrazione per la scomparsa del carissimo Andrea Natella. Insieme al cordoglio esprimo la gratitudine per la vita e le opere del nostro Andrea.

Il professore Natella era stimato da tutta la nostra comunità per le bontà, la competenza e la passione profuse nell'attività di docente ed in quella politica ed amministrativa. Da insegnante ha formato tante generazioni allo studio ed alla vita. Da consigliere comunale ha contribuito attivamente alla crescita civile e sociale della sua amata Salerno prodigandosi per il bene comune.

Andrea Natella lascia una preziosa eredità morale e politica che il figlio Massimiliano, Assessore all'ambiente del Comune di Salerno, sta già portando avanti con disciplina ed onore seguendo l'esempio del l'amatissimo papá."