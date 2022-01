Celano: «A Salerno occorre una settimana per l'esito dei tamponi» «Una sola Usca per circa 130mila abitanti, il sindaco intervenga»

«Pazienti presumibilmente affetti da Covid aspettano giorni per ricevere il tampone a domicilio. E chi si reca presso l'Usca per ricevere il tampone e verificare se si è negativizzato, attende oltre una settimana per conoscere l'esito dell'indagine». È la denuncia lanciata da Roberto Celano, capogruppo di Forza Italia al Comune di Salerno che ha evidenziato le criticità legate all'organizzazione delle Unità speciali di continuità assistenziale. Il consigliere comunale di opposizione, nel ricordare che la norma prevede una sede Usca ogni 50mila abitanti, ha fatto presente che a «Salerno vi è una sola Usca per circa 130mila abitanti». Di qui l'invito rivolto al sindaco Vincenzo Napoli e alla Giunta affinché chiedano maggiore efficienza alla Regione Campania.

«Tali disfunzioni sono intollerabili e creano forti disagi ai pazienti e problemi e danni rilevanti anche in relazione all'attività lavorativa svolta che risulta, nella migliore delle ipotesi rallentata, oltre che disfunzioni anche a scuole ed uffici pubblici per il ritardato rientro del personale guarito», ha tuonato il consigliere comunale Roberto Celano. «Il sindaco di Salerno ha il dovere di intervenire immediatamente e di chiedere all'Amministrazione regionale maggiore efficienza ed il rispetto delle norme. Il governatore, piuttosto che cimentarsi in iniziative esclusivamente mediatiche più tese a mascherare le proprie incapacità che a rispondere all'interesse della comunità, assumendo in taluni casi anche decisioni che sono di competenza di altre Istituzioni, si occupi al meglio di tutelare la salute dei campani, messa a rischio da una gestione a dir poco dilettantesca di un governo regionale che ha perfino interrotto, unica in Italia, l'assistenza sanitaria ordinaria».