Camerota, non si fermano i contagi, ricoverato al San Luca un 70enne Non era vaccinato ed è risultato positivo nei giorni scorsi

Non si fermano i contagi da Covid 19 nel salernitano. A Camerota un 70enne non vaccinato ha contratto il virus ed è stato ricoverato in ospedale. L'uomo, a causa di problemi respiratori e di una saturazione molto bassa, ha visto un aggravarsi delle sue condizioni. I sanitari del 118 hanno ritenuto necessario il suo trasferimento presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania.