Super green pass su bus e treni, a Salerno scattano i controlli Arpino Fit Cgil: “Per il momento non si registrano particolari criticità”

“La situazione relativa al trasporto pubblico locale è tranquilla. In queste prime ore non registriamo particolari criticità". Lo chiarisce Gerardo Arpino, segretario generale della Filt Cgil di Salerno che fa il punto sulle nuove norme legate al super green pass. "Sono passato per i capolinea e non ho riscontrato criticità. La cosa importante è che non ci sono state frizioni con gli utenti.

I passeggeri sono tranquilli e stanno viaggiando in maniera serena. Auspichiamo che abbiano recepito a pieno la normativa. Ad ora non abbiamo rilevato particolari controlli che, in ogni caso, saranno effettuati a campione e da parte delle forze dell'ordine. Noi abbiamo ricevuto rassicurazioni da parte della Prefettura che laddove ci fossero difficoltà sarà avanzata richiesta d'intervento delle forze dell'ordine" conclude Arpino. Scattano dunque anche nel capoluogo le prime verifiche nel giorno di partenza del certificato verde rafforzato.

Da oggi sono in vigore infatti le nuove norme, valide in tutta Italia, che segnano una ulteriore stretta sui non vaccinati. Per accedere a diversi servizi, oltre ai trasporti pubblici, anche a mostre, teatri, cinema, alberghi e ristoranti anche all'aperto è necessario possedere il super green pass che si ottiene con la vaccinazione o con la guarigione dal Covid 19. Da oggi si riduce anche il tempo che può intercorrere per ricevere la terza dose: quattro mesi invece di cinque.