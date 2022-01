Salerno: il sindaco Vincenzo Napoli positivo al Covid 19 Il primo cittadino si è posto in auto isolamento, sanificati gli ambienti a palazzo di Città

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli è risultato positivo al Covid 19. Sottoposto a un tampone molecolare, durante un controllo ordinario, è emerso il contagio. Il primo cittadino si è immediatamente posto in auto isolamento. E' stata disposta la sanificazione degli ambienti al secondo piano di Palazzo di Città che resteranno chiusi nella giornata di domani, martedì 11 gennaio.

Diverse le fasce tricolori che hanno contratto il virus negli ultimi giorni. L'ultimo in ordine di tempo è stato il sindaco di Sarno Giuseppe Canfora, con tre dosi di vaccino e pochi sintomi ha rassicurato i concittadini rivolgendo ancora un grande appello per le vaccinazioni, ricordando l'impegno di tutti per tutelare le categorie fragili e i più giovani che hanno diritto a tornare ad una vita normale.

Anche la fascia tricolore di San Valentino Torio Michele Strianese è stato colpito, a distanza di un anno e mezzo, per la seconda volta dal Covid 19 proprio in questi giorni, contagiato nelle scorse settimane anche il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante.