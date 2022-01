Salerno, sindaco positivo: "Sto bene, non ho sintomi, avevo fatto la terza dose" "invito tutti i cittadini a vaccinarsi"

"In seguito ad un controllo ordinario, sono risultato positivo a tampone molecolare. Mi sono immediatamente posto in autoisolamento insieme alla mia famiglia.

Sto bene e non avverto alcun sintomo grazie alla terza dose di vaccino che mi era stata inoculata nelle scorse settimane". Sono le parole affidate ai social dal sindaco di Salerno Vincenzo Napoli risultato positivo al Covid nelle scorse ore. Il primo cittadino, che non avverte particolari criticità, ha rivolto poi un appello dalla sua pagina Facebook: "Invito i concittadini a vaccinarsi e ad osservare le regole su distanze, uso mascherina, igiene".