Salerno, via allo spegnimento delle Luci d'Artista: si smonta l'albero di Natale La kermesse natalizia è alle battute finali: la pandemia ha condizionato ma non fermato l'evento

Sono iniziate nel tardo pomeriggio le operazioni di smontaggio dell'albero di Natale di Piazza Portanova. Salerno si avvicina dunque alla chiusura dell'edizione di quest'anno delle Luci d'Artista.

Il grande albero si è confermato una delle attrazioni più importanti, visitate e fotografate dai turisti. Operai ora al lavoro per "spogliarlo" degli addobbi, per poi ultimare le operazioni di smontaggio.

Di fatto, le Luci d'Artista sono terminate: dopo la Befana, come ogni anno, diminuisce drasticamente il flusso di persone che vengono a vederle.

La pandemia, come ogni altra cosa, ha condizionato ma non fermato l'evento: edizione "in tono minore", come per ammissione del sindaco Vincenzo Napoli nel giorno dell'inaugurazione, ma non per questo passata inosservata.

Nonostante i timori del Covid e la quarta ondata, migliaia di persone hanno voluto godersi da vicino lo spettacolo delle Luci d'Artista. Che ora sono pronte a dare appuntamento a tutti al prossimo anno.