Il Covid dilaga nel Salernitano: muore una donna a Siano Nuovi casi in diversi comuni dalla provincia: 70 a Capaccio ed Agropoli, 85 a Fisciano

Il Covid galoppa nel Salernitano, nuovi contagi in diversi comuni della provincia. A Siano sono 37 i nuovi contagi e 12 i guariti, per un totale di 309 casi attivi. Il comune piange anche la sua 15esima vittima del Covid. Non ce l'ha fatta la signora Angela Villari. A dare il triste annuncio il sindaco Giorgio Marchese: "Registriamo il decesso di Angela Villari, vittima di questo maledetto virus che ha sconvolto le nostre vite. A tutta la sua famiglia va la vicinanza mia e dell'intera amministrazione comunale. Riposa in pace Angela. Che la terra ti sia lieve", il cordoglio.

Boom di nuovi contagi a Capaccio. Sono 70 i contagi registrati per un totale di 645 casi attivi. Analoga situazione ad Agropoli dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 70 nuovi casi di positività al Covid-19, 26 di questi riscontrati tramite tampone antigenico. Al contempo si segnalano anche 15 guarigioni. Il numero complessivo dei positivi attuali è quindi di 578. 68 positivi comunicati nelle ultime 24 ore sono indicati come “asintomatici”; per due non risultano disponibili le informazioni in piattaforma. A Centola i casi attivi salgono a 139, mentre a Castellabate si è riscontrata la negativizzazione di 25 cittadini e la positività di 22 cittadini. Sono in totale 225 i casi attivi.

A Giffoni Valle Piana su 189 tamponi effettuati, sono state riscontrate: 5 positività ai tamponi molecolari (di cui 1 già accertato precedentemente dai tamponi rapidi antigenici) e 10 positività dai tamponi rapidi antigenici trasferiti al Dipartimento di Prevenzione Collettiva. Si segnalano 34 guarigioni. Sono 193 le positività totali riscontrate ai molecolari. 397 le positività accertate tra tamponi molecolari e rapidi antigenici. A Vietri sono invece 46 i nuovi positivi e 35 guariti, per un totale di 325 casi attivi.

A Fisciano sale a 409 il numero dei cittadini positivi al Covid, sono 85 i nuovi casi registrati, 26 i guariti. Mentre a Mercato San Severino l’Asl ha comunicato nuovi 46 positivi al Covid-19 e 7 negativizzazioni. Sono 420 i casi attivi.