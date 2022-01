Sarno: riapre il pronto soccorso dell'ospedale chiuso per contagi Ieri sera erano stati individuati sette positivi al Covid 19, occupate tutte le stanze

Ha riaperto questa mattina il pronto soccorso dell'ospedale Martiri di Villa Malta di Sarno. Era stato chiuso ieri sera in seguito alla riscontrata presenza di sette persone risultate positive al Covid 19 e all'occupazione di tutte le stanze da parte di persone che hanno contratto il virus. In questo momento sono solo tre i pazienti in isolamento.

In difficoltà tutti i presidi del territorio per l'avanzare dei contagi che non risparmiano i nosocomi. Nell'agro nocerino la situazione preoccupa e i sindaci chiedono prudenza ai cittadini.