Adele Federico di Scafati è la docente più giovane d'Italia E' nata nel marzo del 2003

Adele Federico, di Scafati è la docente più giovane d'Italia. Nata il primo marzo 2003, diplomata a giugno 2021 all’I.S. Cesaro Vesevus di Torre Annunziata con votazione 100/100esimi, oggi insegna in provincia di Udine. La giovane ammette di aver avuto da sempre la passione per l'insegnamento e lo studio. Iscritta all'Università Federico II di Portici alla facoltà di Tecnologie Alimentari il 22 novembre ha realizzato il suo “arrivando in cattedra”. Fino al 30 giugno ricoprirà l’incarico di docente tecnico pratico ITP, come Laboratorio chimico presso I.S.I.S. Mattei a Latisana, Udine“.

La chiamata è stata una sorpresa, racconta la giovane a Orizzonte Scuola, "insegno soltanto il giovedì, quindi prendo l’aereo giovedì mattina, faccio le mie ore a scuola e rientro la sera a casa. Ho mandato le MAD in tutta Italia, da quella scuola mi hanno chiamato così improvvisamente e ho accettato.I 24 Cfu li ho conseguiti durante il periodo della maturità, subito dopo. Poi ho conseguito il certificato di lingua inglese e lingua araba due anni prima. Avevo vinto una borsa di studio e ho scelto Dubai come meta. Da lì l’A1 di lingua araba. Ho altri attestati come Eipass 7 moduli e ho svolto volontariato con l’associazione AVO".